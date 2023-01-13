Все на стадион! В воскресенье стартует серия домашних игр ХК «Мурман»

Уже в это воскресенье, 15 января, состоится первая из предстоящей серии домашних игр хоккейного клуба «Мурман». Четыре матча подряд заполярные хоккеисты проведут на льду стадиона «Строитель». А это значит, что за игрой можно будет наблюдать вживую. Тем более, что синоптики прогнозируют благоприятную погоду – мерзнуть не придётся.

Первая игра начнётся в 13.00 уже 15 января. «Мурман» сыграет с командой «Ак Барс-Динамо» из Казани. Давайте болеть вместе за любимую команду. Тем более, что это единственная команда из Мурманской области, выступающая в высшем дивизионе отечественного спорта. Напомним, предыдущие 3 игры закончились для «Мурмана» успешно - две победы и одна ничья.

В настоящее время ХК «Мурман» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом (Суперлига - 2022-2023). Ближайший соперник, который занимает 9 строчку – казанский «Ак Барс-Динамо». Поэтому матч предстоит напряженный.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250801%2Fwall-149919532_2944