Все национальные проекты, план «На Севере жить» - никакая пандемия на них не должна сказаться – Андрей Чибис

Рабочая поездка главы региона вчера в Североморск была посвящена строительству школы и модернизации системы теплоснабжения.

Первая остановка в маршруте – стройплощадка на улице Пионерская. Четырёхэтажная школа в Североморске возводится ударными темпами. Общеобразовательное учреждение будет состоять из пяти блоков. Площадь застройки – более 7 тысяч квадратных метров. Самый сложный этап уже позади. Из-за особенностей грунта здесь понадобились дополнительные буровзрывные работы.

- Первичная проектно-сметная документация и инженерные изыскания, которые были проведены, не предусматривали буровзрывные работы - при шунтирование невозможно было определить, что скальные породы будут по всему периметру. Конечно, это потребовало дополнительного времени. Было зафиксировано отставание на два месяца, но работы эти уже завершены, североморцы вышли в общестроительный цикл и уже месяц отработали на опережение, - рассказала региональный министр строительства и территориального развития Оксана Астахова.

Строительство школы идёт в рамках приоритетного национального проекта и под постоянным контролем не только профильного министерства, но и губернатора.

- Все национальные проекты, план «На Севере жить» - никакая пандемия на них не должна сказаться. Конечно, возникают определённые сложности со стройматериалами, логистикой, рабочей силой - потому что много граждан дружественных государств работало на стройках, но, тем не менее, предпринимаются все меры для того, чтобы объекты были вовремя построены. Я благодарен строителям, коллегам из правительства, муниципалитету за то, что держат на контроле ситуацию, мобилизуют все ресурсы, - отметил Андрей Чибис.

Учебное заведение будет рассчитано на 1200 учеников. В муниципалитете уверены, что с вводом школы в строй удастся решить проблему обучения детей во вторую смену.

- Место, выбранное для строительства школы, может показаться не самым уютным, но когда работы будут завершены, сюда проведут освещение и установят все элементы благоустройства и декорации, уверен, что это учреждение вдохнёт новую жизнь в целый микрорайон. Это будет общеобразовательная школа, в ней будут учиться дети с 1-го по 11-й классы. Мы рассматриваем также возможность сформировать здесь дополнительные классы, где смогут заниматься школьники, которые хотят сконцентрироваться на более глубокой подготовке к ЕГЭ, - рассказал глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Второй остановкой в маршруте рабочего визита губернатора стала 46 ТЦ Североморска. Речь шла о необходимости серьёзного обновления инженерной инфраструктуры. Центральный ствол трубопровода отопления, на котором недавно произошёл порыв, ровесник котельной. В эксплуатации с 1976 года и давно отслужил свой срок. Муниципалитет заручился поддержкой главы региона.

- Наша главная задача на сегодня - не допустить аварийных ситуаций. Нужны ресурсы, нужны инвестиции – не просто что-то подлатывать. Нужна программа обновления инженерной инфраструктуры в регионе. В этом году точно начнём работу по замене сетей в Североморске. Это совершенно очевидно, - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.