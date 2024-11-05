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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.24 16:00

Все обращения мурманчан, высказанные во время встреч с представителями управлений округов областного центра, берутся на контроль

На прошедшей неделе по поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина прошли три встречи представителей управлений округов с жителями областного центра.

Заместитель начальника управления Первомайского округа Евгений Филиппов и депутат Совета депутатов Андрей Савенков провели встречу с жильцами дома №108 по просп. Кольскому. Мурманчане обратили внимание на несанкционированные надписи на фасаде здания, их оперативно убрали по просьбе жильцов. О проблеме протечки межпанельных швов и кровли сообщили жители дома №88 по просп. Кольскому, также северяне рассказали о необходимости ограждения зелёной зоны возле дома №14 по ул. Беринга.

Жильцы дома №66 по ул. Свердлова выразили обеспокоенность состоянием контейнерной площадки во время встречи с главой Ленинского округа Андреем Костиным. На следующий день контейнерная площадка была очищена. На встрече поступила ещё одна просьба - рассмотреть возможность установки фасадного освещения между домами №62 и №64 по просп. Героев-североморцев. Кроме того, были озвучены жалобы на качество работы управляющей компании.

После обращения жильцов дома №61/2 по ул. Старостина к заместителю начальника управления Октябрьского округа Виктору Соколову и депутатам Совета депутатов Сергею Тяну и Алексею Ищуку на детской площадке было установлено дополнительное освещение. В целях устранения протечек мурманчане отметили необходимость заделки межпанельных швов в доме и подняли вопрос очистки зеленой зоны в районе домов №№8-10 по ул. Мира. Обратили внимание северяне и на плохое состояние дворового проезда.

Все обращения жителей берутся на контроль. Часть из них требует дополнительной проработки, большинство текущих вопросов решаются оперативно. Так, после одной из встреч, состоявшейся ранее, была убрана придомовая территория по ул. Декабристов, 26.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28779&page=1

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