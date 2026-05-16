Все обращения взяты в работу: губернатор Мурманской области встретился с жителями Оленегорска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис завершил рабочую поездку 14 мая в Оленегорск встречей с жителями города. Главными темами разговора стали благоустройство, развитие спорта, состояние жилого фонда и вопросы здравоохранения.

Во время встречи жители поднимали задавали как личные вопросы, так и темы, касающиеся дальнейшего развития муниципалитета. При этом многие отмечали позитивные изменения, произошедшие в городе за последние годы. В частности, жители тепло отзывались о пространствах «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ.ОЗЁРА», которые стали востребованными точками притяжения для семей, молодёжи и любителей активного отдыха.

«Мы действительно много вкладывали в Оленегорск: в спортивные объекты, благоустройство, социальную инфраструктуру. Важно, что эти пространства востребованы, живут и становятся частью повседневной жизни людей», — подчеркнул Андрей Чибис.

Обсуждалась тема создания комфортных условий для специалистов, приезжающих работать в Оленегорск. В числе приоритетов — увеличение количества отремонтированных служебных квартир для врачей.

Также одной из тем встречи стало состояние старого жилого фонда — двухэтажных домов 50-х годов постройки, где десятилетиями не проводились капитальные ремонты.

Все обращения, прозвучавшие во время встречи, взяты в работу профильными ведомствами и муниципалитетом.

«Впереди ещё много работы, но наша главная задача — последовательно улучшать условия жизни северян, делать города комфортнее для людей. И очень важно, что жители Оленегорска неравнодушны, активно включены в эту работу и искренне переживают за развитие своего города», — подчеркнул Андрей Чибис.

