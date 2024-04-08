«Все очень интересно!», - юные гимназисты про музей Мурманского морского торгового порта

В школах Мурманска закончились весенние каникулы. Для воспитанников оздоровительного лагеря «Непоседы», который был открыт на базе Гимназии №1 г. Мурманска, эти яркие весенние дни были наполнены новыми встречами и экскурсиями. Одна из них прошла в музее Мурманского морского торгового порта.

Ребята познакомились с экспозицией, увидели старые фотографии, модели судов и портовой техники, прикоснулись к фрагменту железнодорожных рельс, которые были установлены на первых причалах, услышали, как звучит сирена, которой пользовались в порту в годы Великой Отечественной войны, погуляли в скверах рядом с Морским вокзалом, реконструированным благодаря Мурманскому морскому торговому порту.

«Было очень интересно, все очень понравилось! И оформлено всё очень красиво», - отметил ученик 3 «В» класса Платон Смоляков.

Как обычно, особое внимание привлек мультимедийный комплекс. Он оснащён двумя широкоформатными проекторами, большим сенсорным экраном с уникальным программным обеспечением, изготовленным по специальному заказу портовиков. Посетителям доступно виртуальное путешествие во времени, знакомство с различными периодами истории порта, а также открыт доступ на современные производственные площадки предприятия. Для самых любознательных разработаны специальные приложения, благодаря которым любой желающий может попробовать себя в роли докера или стивидора, а для детей и подростков - игры.

«Я пришёл сюда в первый раз, и мне очень-очень понравилось. Я увидел много интересного. Всем посоветую сходить в этот музей, когда приду домой», - сказал ученик 4 «А» класса Илья Титов.

Мы желаем всем учащимся успешной заключительной учебной четверти и напоминаем, что познакомиться с экспозицией, раскрывающей историю Мурманского морского торгового порта можно в музее АО «ММТП». Он находится на площади перед Морским вокзалом Мурманска по адресу: Мурманск, Портовый пр., 19а, время работы - вторник-суббота с 13.00 до18.00. Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254698%2Fwall-149919532_3784