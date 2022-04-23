Все остатки украинских нацистов «Азова»* вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран надёжно заблокированы на территории комбината «Азовсталь»

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В течение 22 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 13 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожены до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей. Кроме того, в населённом пункте Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ», - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 26 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. В районах населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками в течение дня поражено: пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также артиллерийская батарея. В районе населённого пункта Барвенково уничтожено на полевом аэродроме: украинский вертолёт Ми-8, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также станция радиоэлектронной борьбы.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Большие Проходы, Шуровка Харьковской области и Спартак Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз поражённой украинской военной техники.

Все остатки украинских нацистов «Азова»* вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран надёжно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении, нацисты игнорируют. Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории «Азовстали» для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно. Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук.

Удержание нацистами «Азова»* и иностранными наёмниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не «защитники», а конченые террористы.

В этой связи натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне. Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных. Сама же Украина, её жители в Мариуполе и других городах, Вашингтон интересуют только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть «до последнего украинца», как с подачи Госдепа повторяют и все его сателлиты».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров в Харьковской области.

Подразделения ВСУ бросили арсенал со складами с тысячами тоннами боеприпасов, в том числе к ствольной артиллерии, минометам, системам залпового огня, вооружению ПВО и стрелковому оружию. На складах, в частности, хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей.

Кроме боеприпасов советского производства, в ангарах арсенала, который имеет впечатляющую площадь, также хранились мины и снаряды западного производства.

* - батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Фото: https://vk.com/mil