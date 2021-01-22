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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.21 07:30

Все отношения с недобросовестными подрядчиками, задействованными на процессе утилизации отходов со стройплощадки в Белокаменке, ООО «НОВАТЭК-Мурманск» расторгло

Реализация проекта Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «НОВАТЭК-Мурманск» в Белокаменке идёт полностью в соответствии с графиком. Параллельно со стройкой в готовом сухом доке ЦСКМС уже идёт строительство первого основания гравитационного типа для проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ». Осмотревший промплощадку «НОВАТЭКа» губернатор региона Андрей Чибис отметил, что принятые весной беспрецедентные меры по борьбе со вспышкой COVID-19 на территории стройки оказались эффективными.

«Это уникальный для всего мира проект. Мы побороли пандемию на стройплощадке вместе с «НОВАТЭК», и это позволило компании действовать в рамках тех сроков по проекту, которые были обозначены раньше. Динамика строительных работ за год очевидна, я искренне впечатлён. То, что проект не только масштабный, но и высокотехнологичный, позволяет развивать целый набор его сателлитов на территории Мурманской области, которые также становятся резидентами и ТОР «Столица Арктики», и Арктической зоны РФ», – подчеркнул глава области Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что объём инвестиций в ЦСКМС превышает 200 млрд рублей. В прошедшем году Мурманская область получила от всех работодателей, занятых в проекте, более миллиарда рублей налогов. Помимо этого, ПАО «НОВАТЭК» заключило с регионом соглашение о социально-экономическом партнерстве с объёмом финансирования 6 млрд рублей в течение 10 лет. Более 150 млн рублей из этой суммы уже направлены на модернизацию МГТУ.

В ходе посещения промплощадки Андрей Чибис обсудил с генеральным директором ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петром Обориным ряд вопросов дальнейшего сотрудничества.

Руководитель компании подтвердил, что коронавирус на стройке полностью побеждён, и поблагодарил региональную власть за обширную и оперативную помощь. По словам Петра Оборина, к вновь прибывающим вахтовикам применяются самые строгие карантинные меры, массовые выезды рабочих на выходные в Мурманск запрещены. Также компания заручилась поддержкой региона в вопросах вакцинации работников и организации медосмотров иностранных граждан для получения патента непосредственно в Белокаменке.

Ещё одной темой обсуждения стала утилизация отходов со стройплощадки. Пётр Оборин заверил губернатора, что все отношения с недобросовестными подрядчиками ООО «НОВАТЭК-Мурманск» расторгло. Уже в феврале на площадке ЦСКМС заработают собственные очистные сооружения. До этого момента очистку стоков будет осуществлять «Мурманскводоканал», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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