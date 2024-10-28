Все поднятые мурманчанами вопросы находятся под контролем и решаются в оперативном порядке главами округов

На прошедшей неделе по распоряжению главы города Мурманска Юрия Сердечкина состоялись три встречи представителей управлений административных округов областного центра с мурманчанами. Участники собраний традиционно обсуждали актуальные вопросы и проблемы.

Заместитель начальника управления Октябрьского округа Виктор Соколов и депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба встретились с жильцами дома №63 по улице Академика Книповича. Основными темами обсуждения стали содержание и ремонт подъездов, а также состояние коммунальных сетей и канализации. Жители также попросили установить ограждение зелёной зоны возле их дома. Присутствовавшие на встрече жильцы дома №23 по проспекту Ленина выразили обеспокоенность подтоплением придомовой территории из-за неэффективной работы ливневой канализации.

Встречу с жильцами дома №32 корп. 2 по улице Чумбарова-Лучинского провёл начальник управления Ленинского округа Андрей Костин. Мурманчане обратили внимание на неудовлетворительное состояние швов балконных плит, фасада здания и проезда вдоль дома. Дополнительно поступила просьба убрать с дворовой территории разукомплектованный автомобиль. Мурманчане также подняли вопрос о необходимости восстановлению асфальтобетонного покрытия в районе дома №30 корп.1 по улице Аскольдовцев.

Начальник управления Первомайского округа Александр Бояжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Максим Кукушкин говорили с северянами о восстановлении остановочного комплекса на улице Декабристов. Жителей также волновали вопросы благоустройства придомовой территории возле дома №17 по проспекту Кирова и необходимость ремонта кровли дома №17 на улице Марата.

Все поднятые вопросы находятся под контролем и решаются в оперативном порядке. В частности, уже обновлены или установлены ограждения зелёных зон возле дома №26 по улице Капитана Орликовой, дома №58 по улице Полярные Зори, а также возле дома №9 по переулку Арктическому.

Кроме того, произведён ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда дома №64 по проспекту Героев-североморцев и убрана территория дома №32 корп. 2 по улице Чумбарова-Лучинского.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28729&page=1