Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил России на день задачи выполнены успешно
На Украине продолжается проведение специальной военной операции, об этом вчера вечером было сообщено на брифинге официального представителя Минобороны России:
«Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.
Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно.
Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.
С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины», пишет департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Фото: https://mil.ru/