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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.22 20:00

Все призовые места достались командам из Мурманска - завершились соревнования по играм в снежки по правилам Юкигассен – «Арктический кубок – 2022»

Это уже XV турнир по счету, проводимый в областном центре в зимнее время.

Напомним, первые игры по снежному бою в заполярной столице состоялись ещё в 2006 году. Идея о проведении столь необычных соревнований возникла после посещения мурманской делегацией Чемпионата Северных стран по Юкигассен в норвежском городе Варде.

– За время проведения игр на территории города Мурманска этот вид зимних состязаний прошёл путь от небольших молодежных соревнований, до серьезных состязаний международного уровня, в которых приняло участие около 3000 человек и более 200 команд, – рассказал Антон Кондрашов, руководитель оргкомитета турнира «Юкигассен в Мурманске». – Турнир в Мурманске приобрёл статус негласного Чемпионата России по юкигассен. К нам приезжают из разных уголков нашей страны учиться, и мы активно делимся накопленным опытом.

В этом году в соревнованиях приняли участие 14 команд из Мурманска, Москвы, Кировска и Кандалакши. Все призовые места достались командам из заполярной столицы. Лучшую игру показала команда «UNO». На второй строчке разместился коллектив под названием «Smetana». Замкнула тройку лидеров команда студенческого спортивного клуба Мурманского арктического государственного университета «Олимпия». 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22134&page=1

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