Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом

При поиске новой работы мы готовы к тому, что работодатель установит нам испытательный срок. Пробный период помогает проверить наши навыки, а мы можем оценить, подходит ли нам компания. Эксперты hh.ru составили чек-лист, каким должно быть испытание по закону, а также подготовили статистику по вопросу.

Испытательный срок в реальной практике людей

Опрос hh.ru показывает, что более 66% местных работников из регионов СЗФО сталкивались с испытательным сроком. При этом почти половина (47%) людей, проходивших испытательный срок, отметили, что оклад в это время у них был меньше, чем обещал работодатель при трудоустройстве. И лишь треть опрошенных в СЗФО (35%) заявили, что их зарплата на испытательном сроке соответствовала той, что они получают сейчас.

Практика показывает, что проваливает испытательный срок и уходит из компании в среднем каждый десятый или 15% опрошенных в СЗФО. При этом больше половины (55%) респондентов считают, что испытательный срок нужен и работодателю, и соискателю, чтобы понять подходят ли они друг другу. Говоря о продолжительности испытательного срока, 70% считают, что одного месяца достаточно, 7% считает, что нужно два месяца, и только 4% согласны со стандартным сроком продолжительностью три месяца.

Каким должен быть испытательный срок по закону

1. Длительность

Испытательный срок не должен быть больше трёх месяцев. Но это правило только для общих случаев. Если на работу устраивается главбух, руководитель или их заместители, испытание может длиться до полугода. Если трудовой договор заключается на срок от 2 до 6 месяцев — не больше 2 недель. Для сотрудников, которых нанимают на срок до 2 месяцев, испытание не требуется.

2. Продление испытания

По своей инициативе работодатель не вправе продлить испытание, только уменьшить или вообще его не вводить. Но если работник болел или брал отпуск за свой счёт, оно продлевается на количество пропущенных рабочих дней.

3. Категории работников, которых нельзя испытывать

Испытание будет незаконным, если его установят для беременной работницы, матери ребёнка до полутора лет или лица, впервые поступающего на работу по полученной специальности в течение года после выпуска из вуза или колледжа.

Также испытательный срок не используется, если работник переведён на должность из другой компании или принят по конкурсу. Другие ситуации, когда испытательный срок нельзя устанавливать, перечислены в ч. 4 ст. 70 ТК РФ.

4. Срок предупреждения об увольнении со стороны работника

Если сотрудник во время испытания понял, что ему не подходит эта работа, он не обязан предупреждать об увольнении за две недели. Он может составить заявление об увольнении по собственному желанию не позднее чем за 3 дня до желаемой даты ухода.

5. Зарплата

У сотрудников на испытательном сроке те же трудовые права, что и у остальных работников. Это касается и зарплаты. Работодатель не вправе платить работнику на испытании меньше, чем после прохождения испытательного срока.

7. Прохождение испытания

Работодатель должен сообщить о неудовлетворительном прохождении испытательного срока письменно, под подпись, не позднее чем за три дня до увольнения. Если мотивированного уведомления не было, сотрудник вправе считать, что всё в порядке и он может продолжать работу. Уведомление составляется в двух экземплярах, в нём должны быть указаны причины непрохождения.

Если ваши права нарушены, обратитесь в трудовую инспекцию, например онлайн через портал «Онлайнинспекция.рф» — сервис «Сообщить о проблеме». Для авторизации введите данные своего аккаунта на «Госуслугах».