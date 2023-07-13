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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.23 14:00

Всё про работу в охране: плюсы, минусы, подводные камни

Безопасность — одна из важнейших потребностей человека и общества в целом. И в этой области всегда высокий спрос на ответственных людей, способных обеспечивать порядок. Расскажем, как прийти работать в сферу охраны и безопасности, какие качества для этого требуются, а также о плюсах и минусах профессии.

Безопасность — одна из важнейших потребностей человека и общества в целом. И в этой области всегда высокий спрос на ответственных людей, способных обеспечивать порядок. Расскажем, как прийти работать в сферу охраны и безопасности, какие качества для этого требуются, а также о плюсах и минусах профессии.

Прежде чем вы решите пойти работать в охранную фирму, ответьте себе на вопрос: «Готов ли я рисковать своим здоровьем и, возможно, жизнью ради безопасности других людей?». При всём обилии шуток про охранников, которые лишь спят на работе, надо понимать, что эта профессия напрямую связана с потенциальной опасностью. Конечно, охранник охраннику — рознь. Кто-то сидит в униформе на входе в школу и не пускает посторонних, а кто-то охраняет в поездках первые лица компании с оружием под пиджаком. При этом спрос и тех, и на других у работодателей достаточно высокий: более 7000 вакансий в сфере охраны и безопасности только с начала июля разместили компании на hh.ru. Это на 103% больше, чем в начале июля прошлого года.

Кем работать

  • Вахтёр, сторож
    Ответственный за контроль доступа на территорию или в здание и обеспечение безопасности. Человек на этой должности занимается проверкой пропусков, при необходимости ведёт журнал учёта посетителей и наблюдает через камеры за входом, выходом и помещениями. Для такой работы не требуется лицензия охранника.
  • Охранник в магазине, на складе
    Отвечает за обеспечение безопасности объекта, предотвращение краж и поддержание общественного порядка. Проводить досмотр личных вещей или применять силу к посетителям он не может — при необходимости охранник должен вызвать полицию.
  • Вооружённая охрана
    Работает там, где требуется более высокий уровень безопасности — банки, важные объекты или крупные мероприятия, группы быстрого реагирования. Для работы с оружием необходимо будет пройти обучение и получить лицензию частного охранника с правом ношения травматического и огнестрельного оружия.
  • Личная охрана

Элита среди охранников. Это, как правило, профессионалы высокого класса, которым доверяют жизнь охраняемого лица. Чтобы попасть в личную охрану, надо пройти серьёзную подготовку, владеть навыками рукопашного боя и пользования холодным и огнестрельным оружием.

Где работать

Охранные организации бывают двух типов:

  1. Собственные службы безопасности компаний
    Крупные организации предпочитают держать собственную службу безопасности и набирать туда сотрудников по собственным критериям.
  2. Частные охранные предприятия
    Большая часть компаний заключает договоры с частными охранными предприятиями (ЧОП), которые обеспечивают безопасность их объектов.

Вот о ЧОП и поговорим подробнее. Процесс трудоустройства туда проходит в несколько этапов.

Этап 1. Получение лицензии

Без лицензии устроиться официально в частное охранное предприятие невозможно. Она может быть оформлена самостоятельно или через будущего работодателя — если ЧОП, который вы выбрали, имеет возможность проводить обучение или направлять на него потенциальных сотрудников. Что включает процедура получения лицензии охранника?

— Медкомиссия

Чтобы получить заключение о пригодности к работе в охране, необходимо пройти осмотр в медучреждении, имеющем на это лицензию. Осмотр проводят несколько специалистов: хирург, невролог, офтальмолог, отоларинголог и терапевт. Также надо будет получить справку в наркологическом и психдиспансере. Если медицинских противопоказаний не обнаружено, терапевт выписывает заключение о пригодности кандидата для работы.

— Обучение

Его проводит центр спецподготовки, курс платный. Вы можете выбрать для себя разряд, который хотите получить:

  • 4-й разряд позволяет использовать наручники, бронежилет и резиновую дубинку. Обучение не менее 98 часов.
  • 5-й разряд позволяет использовать гражданское оружия самообороны, такое как электрошокеры и газовые пистолеты. Обучение не менее 174 часов.
  • 6-й разряд позволяет использовать травматическое и огнестрельное оружие. Обучение не менее 266 часов.

— Дактилоскопия

«Снятие пальчиков» — обязательная процедура для получения лицензии охранника. Отказаться от неё нельзя — без неё вам не выдадут разрешение на работу в ЧОП. Пройти дактилоскопию можно в отделе МВД по месту жительства. Пройдя эти три ступени, можно вновь отправляться в отделение МВД и подавать заявление на получение удостоверения охранника. Придётся уплатить госпошлину и подождать около 10 рабочих дней до принятия решения.

Этап 2. Трудоустройство

Главное испытание, которое предстоит кандидату при устройстве на должность охранника или телохранителя в ЧОП, — собеседование. Для его прохождения достаточно следовать общим правилам: не опаздывать, выглядеть опрятно, вести себя уверенно, но не развязно, говорить правду и только правду. А главное — продемонстрировать серьёзность своих намерений и мотивацию работать именно в этой организации.

Будьте готовы, что работодатель предложит вам пройти дополнительные испытания, например проверку на полиграфе. Отказываться или соглашаться — решение за вами.

Требования к охранникам

  • Стрессоустойчивость и дисциплинированность
  • Хорошее здоровье и физическая подготовка
  • Ответственность
  • Умение работать в команде и соблюдать инструкции
  • Способность сохранять хладнокровие при конфликтах
  • Соблюдение этических принципов и законов

Охранники должны быть знакомы с правилами пожарной безопасности, процедурой эвакуации и уметь верно реагировать в случае возгорания и аварийных ситуаций.

В некоторых случаях охранники могут работать с системами видеонаблюдения, датчиками безопасности и другими техническими средствами контроля. Для этого может потребоваться обучение, которое проводится как во время работы, так и на специальных курсах (наглядно на инфографике).

Рейтинг вакансий в сфере безопасности в СЗФО:

На hh.ru всегда можно найти большое количество актуальных вакансий в сфере безопасности. В каком бы регионе Российской Федерации вы ни искали работу, будьте уверены, что потребность в охранниках там точно есть. Вот несколько актуальных вакансий в СЗФО:

  1. Инженер по системам безопасности, от 70 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83139312, Петербург;
  2. Охранник на вахту, до 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83156105, Великий Новгород;
  3. Охранник на золотодобывающий карьер, от 81 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83080035, Мурманск;
  4. Администратор удостоверяющего центра, от 110 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81854002, Петербург;
  5. Частный охранник, до 85 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82890934, Мончегорск;
  6. Охранник Группы Быстрого Реагирования, от 70 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81913362, Шушары;
  7. Охранник видеонаблюдения, от 90 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82345384, Гатчина;
  8. Охранник видеонаблюдения, от 90 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82345387, Петрозаводск;
  9. Охранник распределительного центра, от 72 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82185879, Псков;

10. Охранник, до 120 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83038981, Архангельск;

11. Охранник строительного гипермаркета, от 75 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/82175075, Псков;

12. Охранник, от 108 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81375532, Светлогорск;

13. Инспектор транспортной безопасности на вахту, до 135 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72190515, Архангельск;

14. Инспектор службы безопасности, до 131 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76976421, Выборг;

15. Ведущий специалист по безопасности, от 66 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/81032931, Калининград.

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