Все проекты по благоустройству в Мурманской области реализуются без особых опасений за результат- Оксана Астахова

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова вместе с представителями муниципальных заказчиков и Общероссийского народного фронта проинспектировали ход реализации проектов по благоустройству на юге Мурманской области.

В Кандалакше в 2020 году приводят в порядок 15 придомовых территорий, в среднем выполнение работ составляет более 60%. в Оленегорске ведутся работы на 6 с выполнением более 60%, Мончегорске преобразится 12 дворов, динамика здесь пока ниже, чем везде – более 33%. Лидерами являются Полярные Зори, где на сегодняшний день выполнение работ по дворовым территориям составляет более 61% и из 12 дворов по 7 работы завершены, а в остальных подрядчики закончили укладку асфальтобетонного покрытия.

Общественные пространства выполнены на 43,5%, благоустройство территории и подходов к памятнику Неизвестному солдату в Оленегорске завершено, выполнение на сквере «Молодёжный» составило всего 28%. Комиссия критически оценила реализацию этого проекта-финалиста Всероссийского конкурса. На сегодняшний день перед заказчиком стоит вопрос по усилению сил подрядчика, чтобы в срок завершить все необходимые процессы. Также на особом контроле регионального правительства находятся общественные пространства Кандалакши. Как отметила Оксана Астахова, динамика здесь увеличилась и отставание от графика в ближайшее время должно быть сокращено. В свою очередь проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года – набережная в Мончегорске – является одним из ключевых в этом году.

«В Мончегорске существенно сократили отставание работ на набережной, темпы нарастили, стало больше рабочих и техники. Амфитеатр, пирсы с потрясающим видом на озеро, возможность кататься на роликах и велосипедах по территории протяженностью более 1,5 километра – всё это станет уникальной для города точкой притяжения, которая позволит комфортно и с удовольствием проводить время каждому жителю вне зависимости от возраста, – подчеркнула Оксана Астахова. – Могу сказать, что в регионе на сегодняшний день все проекты по благоустройству идут без особых опасений за результат, практически везде отставания нагнали».

В рамках дополнительного финансирования по программе АНО «Центр городского развития Мурманской области» в четырёх муниципалитетах будет установлено 15 детских и спортивных площадок, 7 из которых уже радуют новым оборудованием жителей. Оставшиеся 8 будут установлены и переданы районным властям в установленные контрактами сроки.

Как отмечает заместитель губернатора, контроль и за сроками, и за качеством осуществляется в ежедневном режиме и заказчиками, и профильным министерством. Во исполнение поручения губернатора подрядчики должны уложить асфальтобетонное покрытие на всех объектах до 1 сентября.

В Министерстве градостроительства и благоустройства одновременно с завершением проектов 2020 года, активно проводится планирование будущего года. В Минстрой России направлен предполагаемый к благоустройству в 2021 году адресный перечень территорий в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Также в АНО «Центр городского развития Мурманской области» продолжается работа по проектам-победителям Всероссийского конкурса 2020 года, реализовать которые необходимо до конца следующего года.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках работы профильного министерства градостроительства и благоустройства на территории региона приводят в порядок дворовые территории 240 многоквартирных домов, 15 общественных территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а также работы ведутся по реализации двух проектов-победителей и двух финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. По отдельной региональной программе ведётся установка детского и спортивного оборудования в муниципалитетах.