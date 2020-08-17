Мурманская область вошла в топ-10 регионов России с самым доступным бензиномХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир выходит из изоляции – магазины, музеи, туризм и необычные идеи в сфере обслуживания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.08.20 08:30

Все проекты по благоустройству в Мурманской области реализуются без особых опасений за результат- Оксана Астахова

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова вместе с представителями муниципальных заказчиков и Общероссийского народного фронта проинспектировали ход реализации проектов по благоустройству на юге Мурманской области.

В Кандалакше в 2020 году приводят в порядок 15 придомовых территорий, в среднем выполнение работ составляет более 60%. в Оленегорске ведутся работы на 6 с выполнением более 60%, Мончегорске преобразится 12 дворов, динамика здесь пока ниже, чем везде – более 33%. Лидерами являются Полярные Зори, где на сегодняшний день выполнение работ по дворовым территориям составляет более 61% и из 12 дворов по 7 работы завершены, а в остальных подрядчики закончили укладку асфальтобетонного покрытия.

Общественные пространства выполнены на 43,5%, благоустройство территории и подходов к памятнику Неизвестному солдату в Оленегорске завершено, выполнение на сквере «Молодёжный» составило всего 28%. Комиссия критически оценила реализацию этого проекта-финалиста Всероссийского конкурса. На сегодняшний день перед заказчиком стоит вопрос по усилению сил подрядчика, чтобы в срок завершить все необходимые процессы. Также на особом контроле регионального правительства находятся общественные пространства Кандалакши. Как отметила Оксана Астахова, динамика здесь увеличилась и отставание от графика в ближайшее время должно быть сокращено. В свою очередь проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года – набережная в Мончегорске – является одним из ключевых в этом году.

«В Мончегорске существенно сократили отставание работ на набережной, темпы нарастили, стало больше рабочих и техники. Амфитеатр, пирсы с потрясающим видом на озеро, возможность кататься на роликах и велосипедах по территории протяженностью более 1,5 километра – всё это станет уникальной для города точкой притяжения, которая позволит комфортно и с удовольствием проводить время каждому жителю вне зависимости от возраста, – подчеркнула Оксана Астахова. – Могу сказать, что в регионе на сегодняшний день все проекты по благоустройству идут без особых опасений за результат, практически везде отставания нагнали».

В рамках дополнительного финансирования по программе АНО «Центр городского развития Мурманской области» в четырёх муниципалитетах будет установлено 15 детских и спортивных площадок, 7 из которых уже радуют новым оборудованием жителей. Оставшиеся 8 будут установлены и переданы районным властям в установленные контрактами сроки.

Как отмечает заместитель губернатора, контроль и за сроками, и за качеством осуществляется в ежедневном режиме и заказчиками, и профильным министерством. Во исполнение поручения губернатора подрядчики должны уложить асфальтобетонное покрытие на всех объектах до 1 сентября.

В Министерстве градостроительства и благоустройства одновременно с завершением проектов 2020 года, активно проводится планирование будущего года. В Минстрой России направлен предполагаемый к благоустройству в 2021 году адресный перечень территорий в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Также в АНО «Центр городского развития Мурманской области» продолжается работа по проектам-победителям Всероссийского конкурса 2020 года, реализовать которые необходимо до конца следующего года.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в  рамках работы профильного министерства градостроительства и благоустройства на территории региона приводят в порядок дворовые территории 240 многоквартирных домов, 15 общественных территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а также работы ведутся по реализации двух проектов-победителей и двух финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. По отдельной региональной программе ведётся установка детского и спортивного оборудования в муниципалитетах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
16.08.20 10:34
"Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан..." промчавшись в позднее время по проспекту с испорченным глушителем! У ГИБДД нет средств в борьбе с ними, как нет и самого ГИБДД на проспекте
Комментарий к новости:Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан
Violetta
14.08.20 11:25
Заботой о клиентах Сбербанк всегда отличался!
Комментарий к новости:Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты
Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
Комментарий к новости:#ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ – история дома № 61 по проспекту Ленина
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире11:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Непривлекательная ставка по вкладам в топ-10 банков упала до рекорда-PRO Валюту (16+)Доллар и евро начали день ростом, но рубль сопротивляется-PRO Энергетику (18+)В Мончегорске в период проведения ремонтных работ возможны сбои в электроснабжении-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)С 1 января 2021 года все частные медицинские организации, участвующие в реализации программы ОМС, будут проводить вакцинацию бесплатно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 313 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика