«Все работы должны быть выполнены качественно и в срок», - Сергей Дубовой

Ход реализации работ на объектах благоустройства обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве региона. Мероприятие провёл губернатор Андрей Чибис. Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи.

Как прозвучало на совещании, в этом году планируется провести благоустройство 66 дворовых территорий в 17 муниципальных образованиях региона. Работы в настоящее время активно ведутся – средняя техническая готовность составляет 42 процента. Будет выполнен ямочный ремонт более чем 400 дворовых проездов в 20 муниципалитетах. Общая площадь ремонта составит свыше 74 тысяч квадратных метров. В планах также – обустройство 7 общественных территорий в 6 муниципалитетах. Средняя техническая готовность пока – 20 процентов.

Масштабные работы запланированы в этом году в рамках реализации губернаторской программы «На Севере - твой проект». Всего будет реализовано 100 проектов-победителей 2023 года в 19 населенных пунктах, а также установлена 51 площадка (30 детских, 16 спортивных, 2 скейт-площадки, 2 многофункциональные, 1 научная) в 27 населенных пунктах области. Средняя техническая готовность по реализации проектов-победителей составляет 27 процентов, а по обустройству площадок – 19 процентов.

- На текущий год запланирован очень большой объём работ по благоустройству, - отметил спикер регионального парламента. – И что особенно важно – значительная часть объектов была выбрана и предложена самими жителями, которые приняли активное участие в программе «На Севере – твой проект». Это хороший сигнал всем северянам: хотите, чтобы ваш двор или дом преобразился, чтобы рядом появилась новая детская или спортивная площадка, – будьте активнее, участвуйте в региональных программах.

Парламентарий также подчеркнул, что организация общественного контроля за ходом благоустройства - одно из значимых направлений депутатской деятельности.

- Все работы должны быть выполнены качественно и в срок, - сказал он.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30332/