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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.21 11:30

Все работы по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе Мурманска должны быть завершены в ноябре этого года

В 29-ти многоквартирных домах Ленинского округа Мурманска проходит модернизация системы горячего водоснабжения. Старт работам дали и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков и генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Фёдор Денисов.

«Для жителей Ленинского округа проблема некачественной горячей воды давняя и наболевшая. Изначально вода поступала в краны из системы теплоснабжения, что и влияло на её качество. К сожалению, модернизировать систему горячего водоснабжения за счёт взносов собственников на капремонт нельзя. Поэтому по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса из резервного фонда были выделены деньги на эти цели», – отметил Алексей Грачиков.

Переход на закрытую систему горячего водоснабжения в 29 многоквартирных домов обойдётся региональному бюджету в 75 миллионов рублей. На эти деньги в подвалах будут установлены индивидуальные тепловые пункты, включающие в себя насосное оборудование, теплообменник и блок автоматики.

Как подчеркнул Фёдор Денисов, для каждого дома разработан свой проект, который учитывает индивидуальные особенности объекта. Согласно договору, все работы по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения должны быть завершены в ноябре этого года, сообщает региональное Министерство строительства.

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