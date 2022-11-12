Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня «HIMARS». Российскими средствами противовоздушной обороны сбито 28 реактивных снарядов. Ещё пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.

Минобороны России 11 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Херсонском направлении вчера в 5 часов утра по московскому времени была завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра.

Соединения и воинские части российских Вооруженных Сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено. Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня «HIMARS». Российскими средствами противовоздушной обороны сбито 28 реактивных снарядов. Ещё пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.

За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более 10 км.

Огнём российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 км от района переправ через реку Днепр.

Барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнём реактивных систем залпового огня за сутки уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника. Кроме того, на минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.

На Купянском направлении три ротные тактические группы ВСУ предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населённых пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области.

В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнём артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наёмниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и наемников убитыми и ранеными, одна боевая бронированная машина.

На Южно-Донецком направлении пресечены попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населённого пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. Артиллерией и армейской авиацией уничтожены более 65 украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Новая Каменка, Правдино Херсонской области, Новопетровка, Терновые Поды Николаевской области, Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Бахмутское, Клещеевка, и Новоселка Донецкой Народной Республики, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.

В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц «Акация».

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Мировка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Краснореченское, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Макаровка, Никольское и Кирилловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожено в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка Херсонской области, а также пять американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населенных пунктов Ирмино Луганской Народной Республики, Енакиево Донецкой Народной Республики, Корсунка и Новая Каховка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil