Всё самое необходимое будет доставлено военнослужащим 200-й бригады

В региональном исполкоме партии «Единая Россия» состоялась передача гуманитарной помощи бойцам 2-го батальона 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады.

«Я занимаюсь сбором гуманитарной помощью нашему батальону и через несколько дней уезжаю уже в зону СВО. Спасибо всем, кто откликнулся на зов о помощи. Маскировочные сети, спецодежда, продукты питания, зарядные устройства, перчатки, средства гигиены - это самое необходимое и ходовое у ребят.

Большое спасибо «Единой России» за такую большую помощь, надеюсь, на дальнейшее сотрудничество, потому что без помощи добрых сердец и отзывчивых людей мы сами точно не справимся. У нас всего лишь жены бойцов из этой бригады объединились и поняли, что сами не осилим.

Мы обратились за помощью и на зов откликнулись - объединение «Дочь мясника», которое отдаёт сухие супы. Бойцы просили передать, что они очень вкусные. «Золотые руки Ангела» - большая благодарность и «Тепло матери фронту», потому что сейчас блиндажные свечи очень актуальны.

Спасибо, что вы их делаете, потому что бойцы обмораживают руки и ноги, а свечи реально помогают согреться. Когда смотришь на огонь, то всегда вспоминаешь о доме, доброте, любви своих близких и людях, которые помогают. Спасибо большое!», - рассказала Оксана, супруга военнослужащего.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-peredala-gumanitarnuyu-pomosh-dlya-bojcov-svo