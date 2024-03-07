«Всё самое-самое за Полярным кругом»: Андрей Чибис рассказал о развитии региона в рамках марафона «Знание.Первые» на Всемирном форуме молодёжи

На Всемирном форуме молодёжи в Сочи вчера губернатор Андрей Чибис представил перспективы и достижения Мурманской области в рамках просветительского марафона «Знание.Первые». Мероприятие организовано Российским обществом «Знание».

Глава региона рассказал о своих управленческих решениях и ответил на вопросы участников мероприятия.

Губернатор подчеркнул, что Мурманская область – форпост России в Арктике, и здесь реализуется ряд знаковых инфраструктурных проектов.

«Чувство гордости берёт за то, как активно развивается наш регион. За пять лет создан уникальный завод по строительству плавучих заводов по сжижению природного газа – первая платформа запущена в работу прошлым летом. Стартовало движение по новой железной дороге – почти 50 км. Это позволит в два раза увеличить грузопоток в мурманском порту, стратегическом для страны, где берёт начало Севморпуть. Принятое президентом Владимиром Путиным решение о газификации региона даст толчок к мощному развитию промышленности. Большая благодарность нашему президенту, без его поддержки все это было бы невозможно», – подчеркнул Андрей Чибис.

Говоря о главных символах региона, губернатор отметил, что первыми вспоминаются самый большой город за Полярным кругом – Мурманск, самая северная атомная станция.

«Всё самое-самое за Полярным кругом – у нас. Но я искренне убеждён, что главное достояние нашей области – это люди: с характером, мощные, сильные, рисковые, которые хотят оставить след в истории, отдают себя долгу. Хотят на Севере жить, это наша философия. Созидать в Мурманской области, в этих климатических условиях – непросто. И это особая честь для меня – служить этому региону. Служить плечом к плечу с теми, кто здесь работает и живёт, с теми, кто служит на Северном флоте – мы все понимаем, что делают для страны эти ребята, в том числе на передовой», – сказал Андрей Чибис.

Ряд вопросов, заданных губернатору, коснулся востребованных профессий на Севере, а также возможностей для молодёжи, в том числе из других стран.

«Десятилетиями вперед у нас будет развиваться тема моря. В Мурманске – глубоководный незамерзающий порт, уникальный и мощный атомный ледокольный флот, рыболовный промысел, Северный флот. Поэтому судовождение и все морские специальности, рыбопромысловые – это топ. Береговая инфраструктура порта. Все, что касается горной добычи. Треть апатитового концентрата добывают у нас – это треть всего мирового продовольствия, по итогу. Металлы редкоземельные, литий. Также отмечу военные профессии: моряки, летчики. И помимо этого – креативная индустрия: туризм, творцы. Арктика – место притяжения интересных личностей. Важно, чтобы у человека был искренний драйв делать круто, такие добьются успеха. Средняя зарплата по региону – 98 тысяч рублей, а на «Атомфлоте», к примеру, 212 тысяч», – сообщил Андрей Чибис. Глава региона также напомнил, что в Мурманской области, как и везде, востребованы медики, педагоги. Для них предусмотрен ряд мер поддержки.

«Это и дополнительные выплаты при переезде к нам, и квалификационные, компенсация аренды жилья. Возможность получить региональные субсидии в 1,5 млн рублей по программе «Свой дом в Арктике». Полные северные надбавки с первого дня работы», – перечислил губернатор.

Следующий вопрос был об управленческих решениях, принятых региональной командой для развития Мурманской области. Губернатор подчеркнул, что нынешние темпы роста экономики и уровень реализуемых проектов свидетельствуют, что курс выбран верно.

«Самое удачное решение, которое лично я принял – это принятие предложения президента возглавить регион. Я ни разу об этом не пожалел. Для меня это большая честь, я этим живу. Самые сложные, но в итоге верные решения принимались во время пандемии: они позволили продолжить реализацию принципиально важных проектов. И отмечу, что за четыре года мы увидел значительный экономический рост, валовый региональный продукт вырос в 2,5 раза. И миграционный прирост – всё это говорит, что мы двигаемся правильно», – подчеркнул Андрей Чибис.

Рассказывая о перспективах для молодёжи в регионе, губернатор подчеркнул, что здесь можно получить образование, которое действительно учит востребованным профессиям и современным технологиям, и поучаствовать в реализации исторических проектов. Кроме того, высок уровень зарплаты в перечисленных отраслях.

«Взять, например, производство плавучих заводов СПГ. Уникальное производство, масштабное. И это собирается у нас, это делают наши люди. Действительно, то, что сегодня у нас делают – передовое, и мы этим гордимся. Все больше ребят, которые у нас учатся, начинают владеть этими технологиями, умеют делать то, что не умеют огромное количество людей в мире. Это их ценность, капитализация, мастерство. Мы стали центром технологичных компетенций для отрасли СПГ. И это Мурманская область, где, в том числе, будет проведён газопровод, что откроет огромные перспективы развития», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также подчеркнул, что большое внимание уделяется молодёжной политике, туризму, культурным и спортивным мероприятиям, чтобы делать жизнь на Севере интересной и насыщенной.

«Я убеждён, важно слышать тех, для кого мы всё это делаем. Был запрос от молодёжи, что негде проводить время, собираться. И мы запустили отличный проект «СОПКИ». Это сеть пространств разной направленности, где ребята свободно могут общаться, реализовывать собственные проекты и задачи. Где они хозяева. Они теперь есть во всей области и продолжают появляться. Также создаем спортивные пространства, где бесплатно могут заниматься ребята до 35 лет. Проводим форумы, нашей фишкой стал летний круглосуточный форум в полярный день, когда солнце не заходит мы его делаем. Известная Полярная олимпиада проходит у нас. И не могу не отметить поразительную природу, интересные туристические места: это и Териберка, где можно увидеть китов, и северное сияние, и самый длинный сезон катания на горных лыжах в Хибинах, и полуострова Средний и Рыбачий – настоящие места боевой славы нашей страны. И побережье Белого моря со старинными поселениями. Энергетика Севера заряжает», – сказал Андрей Чибис.

Фото (Российское общество «Знание»): https://gov-murman.ru