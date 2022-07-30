Все стройки обязательно успешно завершим - Дмитрий Бубнов

29 июля глава администрации города Кировска Юрий Кузин с начальником Управления Кировским городским хозяйством Дмитрием Бубновым проконтролировали как выполняются работы по благоустройству общественных территорий.

Они посетили микрорайон Кукисвумчорр, где реализуется масштабный проект — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По проекту будет благоустроена большая территория, на которой разместятся зоны отдыха, детские игровые площадки, беседки и место для проведения концертов и праздников.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, подрядчик уже приступил к благоустройству сквера около городской больницы. Здесь работы выполняются по программе «Формирование комфортной городской среды».

После завершения этих проектов в Кировске и микрорайоне Кукисвумчорр появятся ещё два современных благоустроенных общественных пространства.

— Строительство я курирую лично. Приходится постоянно быть на объектах. Работы ведутся очень активно, — заверил главу муниципалитета начальник УКГХ Дмитрий Бубнов. - Обещаю, что все стройки обязательно успешно завершим, и новые общественные пространства будут радовать кировчан и гостей города.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo169592864_457239578%2Fwall-148376343_54128