Все судебные участки Мурманской области подключены к сервису «Электронное правосудие»

По результатам реализованных министерством юстиции Мурманской области мероприятий по созданию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры судебных участков Мурманской области Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации в апреле 2023 года все судебные участки Мурманской области были подключены к сервису «Электронное правосудие» Государственной автоматизированной системы «Правосудие».

Сервис «Электронное правосудие» предназначен для технологической реализации прав лиц, участвующих в деле, по направлению в суд процессуальных документов и получению из суда документов, связанных с рассмотрением судебного дела, в электронном виде с использованием сети «Интернет».

Таким образом, сервис «Электронное правосудие» предоставляет гражданам (организациям) и суду возможность обмениваться процессуальными документами в электронном виде.

Подача документов в суд в электронном виде происходит на портале ГАС «Правосудие» посредством авторизации в личном кабинете через Единый портал государственных и муниципальных услуг и функций.

В личном кабинете участники процесса имеют возможность направить в суд процессуальные документы, просматривать сведения о событиях, происходящих по делу в ходе судебного делопроизводства, получать копии судебных актов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Очевидным и неоспоримым преимуществом электронного правосудия является экономия. Причём не только денежных средств, но и времени. Ведь используя электронные ресурсы для подачи искового заявления, истец не тратит время и деньги на дорогу.

Более того, при направлении в суд документов с использованием сервиса «Электронное правосудие» утрата документов полностью исключена.

Неоспоримым плюсом также является тот факт, что, используя сервис, документы направляются в суд практически моментально и это особенно актуально в тех случаях, когда принципиальное значение имеют сроки.

В электронном формате могут быть поданы любые процессуальные документы, в том числе:

- исковые заявления, независимо от вида. В этом же формате можно направить и любые приложения к иску. Это может быть даже квитанция об оплате пошлины. В таком случае не придётся досылать в суд оригинал;

- встречные иски. Независимо от того каким образом был подан иск в электронном виде можно направить возражение на иск или отзыв на возражение;

- заявления о выдаче судебного приказа. В таком случае ехать в суд не придётся вовсе, так как судебное заседание не проводится в рамках приказного производства;

- ходатайства и заявления. Например, о приобщении доказательств к материалам дела или вызове свидетелей;

- апелляционные и кассационные жалобы.

Как отмечает Министерство юстиции Мурманской области, широкое использование гражданами (организациями) сервиса «Электронное правосудие» позволит повысить открытость и прозрачность деятельность мировых судей Мурманской области, а также ускорить судопроизводство, а значит, сделает его более комфортным для всех участников процесса.