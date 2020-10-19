Все технические подключения по будущему бассейну в Коле подрядчик планирует завершить к середине ноября

На стройплощадке у бассейна 15 октября выездное совещание с представителями подрядной и ресурсоснабжающих организаций провёл глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Строительство быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном идёт в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» и государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта». Стоимость работ составляет 248 млн 430,1 тысячи рублей.

Представитель подрядчика ЗАО «МНК-групп» в ходе совещания сообщил, что на объекте уже проведены все фундаментные работы и работы по устройству подвала, армированию и бетонированию малой и большой чаш. Закончено устройство канализации, подведено водоснабжение.

О том, что сделано по теплоснабжению и электроснабжению, рассказали на совещании представители энергоснабжающих организаций. Для этого объекта построена новая подстанция. Как заверили специалисты, проблем при получении разрешительных документов в Ростехнадзоре возникнуть не должно.

Строительство тепловой сети ведётся по рабочей документации, согласованной с АО «МЭС», так как в ходе строительства выявились некоторые нюансы, которые нужно поправлять и регулировать. Трассировка тепловой сети не совпадает с проектными данными, поэтому проектную документацию корректируют на месте по фактическим данным. По новому проектному решению эта теплотрасса будет снабжать также и ФОК. Осталось согласовать с ресурсниками проект теплового пункта и введение в эксплуатацию прибора учёта. При этом все скрытые работы контролируют специалисты АО «МЭС».

Осталось также подключиться к сетям «Ростелекома», о чём ведутся переговоры с этой компанией.

Все технические подключения подрядчик планирует завершить к середине ноября, о чём он сообщил на совещании. Александр Лихолат принял информацию к сведению и поблагодарил представителей ресурсоснабжающих организаций за то, что откликнулись, приехали на стройплощадку и рассказали о ходе работ, пишет администрация Кольского района.