Все участники рекрутингового тура в Печенгском округе заинтересовались работой в АО «МЭС»

В Печенгском кадровом центре состоялся рекрутинговый тур АО «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»). Все 26 участников, ищущих работу, заполнили анкеты и сделали первый шаг к трудоустройству в крупнейшем предприятии теплоэнергетической отрасли Мурманской области.

Рекрутинговый тур — специальный проект HR-сотрудничества Кадрового центра «Работа России» Мурманской области с ключевыми работодателями региона. Он направлен на содействие занятости населения и повышение внутренней мобильности.

В рамках встречи северяне познакомились с представителями компании, её стратегией и перспективами развития. Для соискателей детально разобрали условия труда, возможности карьерного роста, социальные гарантии и льготы. Каждый желающий получил персональную консультацию от специалистов по подбору персонала АО «МЭС».

«Рекрутинговые туры доказывают свою эффективность, когда работодатель и соискатель встречаются в максимально открытом формате. В итоге прошедшего в 2025 году тура на вакансии МЭС участники заполнили 276 анкет, и половина кандидатов нашла своё место на предприятии. Сегодня в Печенгском округе мы также увидели высокую заинтересованность соискателей», — пояснила директор Кадрового центра Юлия Рябинова.

Министерство труда и социального развития Мурманской области, у заполярной службы занятости есть множество сервисов для работодателей. В том числе для удобства компаний разработан чат-бот «Кадровый навигатор 51» — персональный цифровой помощник по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565756/#&gid=1&pid=1