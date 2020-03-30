Все участники шахматного турнира в Мурманске сняты с обсервации

В Мурманской области участники шахматного турнира, попавшие на карантин из-за коронавируса, накануне сняты с обсервации. Всего 57 человек отправились по домам после двухнедельного наблюдения врачей.

Люди находились в больнице из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, так как контактировали с ирландским шахматистом с положительным анализом на COVID-19, который также накануне выписан после проведённого лечения. У всех тесты на коронавирус были отрицательные. В целях предосторожности спортсмены и организаторы находились в больнице под присмотром мурманских медиков.

«Мы полностью выдержали те сроки, которые мы обязаны выдержать по санитарному законодательству. Все лабораторные исследования, проведенные в три этапа, также подтвердили отсутствие вируса у пациентов. Поэтому они были выписаны», – прокомментировал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В числе последних покинувших отделение обсервации – и шахматисты из Франции, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.