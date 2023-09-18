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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.23 12:00

Все в лес: зарплаты в сфере лесного хозяйства за год выросли почти на 9 тысяч, спрос на рабочих – максимально высок

В сентябре есть традиция отмечать День работника лесного хозяйства. В этом году его отмечали 17 сентября. Эксперты hh.ru узнали, какие специалисты наиболее востребованы у работодателей, связанных с лесной отраслью, сколько они готовы платить сотрудникам.

В сентябре есть традиция отмечать День работника лесного хозяйства. В этом году его отмечали 17 сентября.  Эксперты hh.ru узнали, какие специалисты наиболее востребованы у работодателей, связанных с лесной отраслью, сколько они готовы платить сотрудникам.    

С начала года работодатели из сферы лесной промышленности разместили на hh.ru более 34 тысяч вакансий. Наибольшая востребованность в кадрах сейчас держится в Москве (12% вакансий от всего объема по стране), Московской области (11%), Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%) и Архангельской области (3,6%).

В регионах СЗФО с начала года компании из леспрома искали более 7800 специалистов, что на 58% больше, чем в 2022. При этом если сравнивать ситуацию с прошлым годом потребность в работниках очень высокая. Так, сильно вырос спрос на людей у лесопромышленного бизнеса Ленобласти (+61% новых вакансий за год), в Новгородской области (+53%), в Псковской области (+47%), в Коми (+24%), в Архангельской области (+38%), в Петербурге (+33%).

Спрос

По сравнению с 2022 годом в топ-15 наиболее востребованных профессий львиную долю составляют именно рабочие специальности (ранее преимущественно лидерами спроса были «белые воротнички»). Сегодня наиболее востребованы у лесопромышленников водители, операторы линий, слесари, разнорабочие, машинисты, упаковщики, электромонтажники, операторы станков. Также лесному хозяйству страны нужны менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры, закупщики, инженеры и мастера участков.

За год работодатели-лесопромышленники изменили условия труда для новых работников. В частности, компании стали более гибко подходить к формированию рабочего графика и форматов работы сотрудников. Так, бизнес на 14% увеличил число предложений о работе с частичной занятостью. Для соискателей также на 42% выросло число вакансий со сменным графиком. На 22% вырос объем удаленки в отрасли и на 35% - вакансий с гибким графиком. Подобные изменения могут быть среди прочего связаны с кадровым дефицитом, с которым столкнулись работодатели, и решениями компаний предлагать более мягкие и удобные форматы работы кандидатам.

Зарплаты  

Медианная предлагаемая зарплата в лесопромышленной отрасли страны в 2023 году - 68965 ₽, что на 8965 ₽ больше, чем в 2022-ом. Выросли также и предлагаемые зарплаты в вакансиях для массовых профессий. Например, упаковщикам и комплектовщикам сейчас готовы платить порядка 60000 ₽, что на 21885 ₽ больше, чем в прошлом году. Больше других в лесном хозяйстве среди востребованных специалистов могут заработать инженеры-конструкторы или проектировщики - 114942 ₽, также достаточно высокий доход предлагают мастерам участка (до 90575 ₽) и менеджеры по работе с клиентами (до 80900 ₽).

В зависимости от региона зарплата также меняется. Так, одни из самых высоких доходов на Северо-Западе можно найти у лесопромышленников из Мурманской области (до 126437₽), из Вологодской области (до 112000₽), а также в Петербурге (до 109195₽).

Диапазон рыночных зарплат в сфере лесной промышленности, СЗФО, 2023, в руб.:

Санкт-Петербург

63 218 - 109 195

Ленинградская область

54 000 - 80 000

Вологодская область

51 724 - 112 000

Республика Коми

40 230 - 74 713

Республика Карелия

45 977 - 68 966

Новгородская область

45 000 - 75 000

Псковская область

45 977 - 57 471

Калининградская область

45 489 - 57 471

Мурманская область

63218 - 126437

 

Топ наиболее востребованных профессий в лесном хозяйстве России в сентябре 2023 года представлен на диаграмме.

 

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях наиболее востребованных специалистов, отрасль «Лесная промышленность», Россия представлена в таблице.

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