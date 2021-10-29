Все в одной! Жители Полярных Зорь получат квитанцию за ЖКУ в новом формате

В ноябре в почтовые ящики полярнозоринцев придёт платежный документ за октябрь, в котором будут объединены расчёты за услуги электро-, тепло- и водоснабжение, а также обращение с ТКО. Это очередной шаг на пути создания МФЦ ЖКХ для обслуживания населения по принципу «единого окна».

Плата за услуги будет по-прежнему попадать напрямую каждому из ресурсников, для этого в объединенной квитанции указаны отдельные расчётные счета. Для жителей ничего не изменится, они смогут оплачивать квитанции привычным образом.

«В Полярных Зорях реализуется новаторский проект «Умный город» одновременно с созданием единого расчётного центра на базе «АтомЭнергоСбыт». Подобная автоматизация и унификация сделает расчёты максимально прозрачными, что снимет с граждан многие коммунальные заботы, – отмечают в администрации города. – Получать одну квитанцию и иметь возможность решить все вопросы в одном месте – это значимый шаг по повышению качества обслуживания в сфере ЖКХ».

«Инфраструктура обслуживания «АтомЭнергоСбыт» позволяет организовать полностью дистанционное обслуживание клиентов по электронным каналам, вносить плату за коммунальные услуги без комиссии и вести сбор аналитической информации из интеллектуальных систем учёта. Подобные проекты мы реализуем во всех регионах присутствия, что позволяет расширять опыт и наработки», – подчеркнули в «АтомЭнергоСбыте».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в рамках реализации проекта «Умный город» в жилом фонде города атомщиков внедряется интеллектуальная система учета (ИСУ). Единый центр жилищных ресурсов и коммунальных услуг планируется организовать на базе цифровой платформы «АтомЭнергоСбыт».