Все в офис! В Мурманской области количество вакансий с удаленным форматом работы сократилось в 1,2 раза

В Мурманской области количество вакансий с удалённым форматом работы сократилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на данный момент составляет чуть более 200 рабочих предложений. К такому выводу пришли эксперты hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с удаленным форматом работы в Мурманской области составляет около 43000₽, что на 7000₽ меньше, чем в вакансиях с традиционным форматом работы. Соискатели же в основном хотят получать не ниже 50000₽.

Чаще всего возможность работать удалённо предлагают компании из IT-сферы (52% вакансий), из финансового сектора (36%), а также из сферы маркетинга (12%).

На данный момент каждый пятый соискатель в Мурманской области (20%) указывает в резюме, что желает работать удалённо. Интересно, что по сравнению с серединой лета доля соискателей, желающих работать удалённо, увеличилась более чем в 2 раза. Чаще остальных удалённо работать предпочитают женщины в возрасте от 26 до 35 лет (32% от общего числа резюме).

Соискатели в основном размещают резюме с удалённым форматом работы на такие профессии, как менеджер по продажам, программист, бухгалтер, секретарь, дизайнер, а также системный администратор.

Вакансии с удаленным форматом работы, Мурманская область: