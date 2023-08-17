Всё в срок и качественно: в Североморске реализуются два объекта в рамках губернаторской программы «На севере – твой проект»

Врио главы ЗАТО г.Североморск Анна Клапоцкая проинспектировала ход работ в сквере на ул. Гаджиева и побывала в п.г.т. Сафоново – там уже в этом году появится новый хоккейный корт.

Оба проекта – победители конкурсного отбора на портале «Наш Север». Как сообщает администрация флотской столицы, сбор предложений по ремонту и благоустройству от жителей Мурманской области проходил в декабре, а само голосование - с 10 по 30 января 2023 года. В нём приняли участие 37 тысяч жителей региона. В итоге, в эту летнюю кампанию в 33 муниципальных образованиях реализуются более 60 проектов.

Реконструкция сквера на ул. Гаджиева в Североморске – в активной фазе. Все работы должны завершиться к 31 августа. Здесь предусмотрена замена освещения, опоры уже установлены. Сейчас подрядчик занимается обустройством лестничных пролетов. Впереди также асфальтирование территории и крепление деревянного настила на бутовой кладке по периметру сквера.

«Мы контролируем процесс работ, подрядчик не только должен уложиться в срок, но и сделать всё качественно», - отметила Анна Клапоцкая.

Второй инициативный проект - хоккейный корт в п.г.т. Сафоново. Как рассказал заместитель директора ГЦ ЖКХ Иван Гладских, на объекте завершена планировка земельного участка, завезены стройматериалы, борта для будущего корта, опоры освещения. Готов и фундамент под раздевалку для спортсменов. Её установят рядом с хоккейным кортом, но вне контракта. Это инициатива жителя посёлка, депутата Святослава Мордасова.

Стоимость каждого из проектов, реконструкции сквера и оборудования корта, более 5 млн рублей. Финансируются они сразу из нескольких источников – это областная и муниципальная казна, средства спонсоров и вклад жителей муниципалитета.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/14146-v-severomorske-realizuyutsya-dva-obekta-v-ramkah-gubernatorskoy-programmy-na-severe--tvoy-proekt/#ne