«Все важнейшие темы были затронуты, Президент России дал очень подробные ответы на вопросы людей»: губернатор Андрей Чибис прокомментировал итоги «прямой линии» с Владимиром Путиным

Сегодня Президент России Владимир Путин подвел итоги года в ходе «прямой линии», совмещенной с пресс-конференцией. Мероприятие прошло в Гостином дворе Москвы, трансляция велась на основных теле- и радиоканалах, в интернете. За 4,5 часа глава государства ответил более чем на 70 вопросов. Всего в этом году на прямую линию поступило почти 2 млн вопросов на разные темы: ЖКХ, жилья, специальной военной операции, социальной поддержки и по другим направлениям.

Комментируя итоги «прямой линии», губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что были затронуты все важнейшие темы, Президент РФ дал очень подробные ответы на вопросы людей.

«Особое внимание Владимир Владимирович уделил бойцам, которые сегодня на передовой сражаются за нашу страну, теме поддержки их семей, ветеранов специальной военной операции. Отдельно была затронута тема развития жилищного строительства, «Арктической ипотеки». Президент ещё раз подтвердил, что эта программа продолжит действовать: 2-процентная ипотека в Арктике сохранится. Также поднималась тема опорных населённых пунктов Арктики, которые определены правительством по поручению президента: он принял решение, когда посещал Мурманскую область в прошлом году; и решение в приоритизировать в новых национальных проектах мероприятия, которые важны для опорных населённых пунктов Арктики, дорогого стоит. Прозвучал целый набор других чувствительных вопросов и очень подробные на них ответы», – отметил губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, с инициативой о введении понятия опорных арктических городов выступил губернатор Андрей Чибис в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. Идея была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе рабочего визита в регион в прошлом году. Этим летом мастер-планы были представлены главе государства, и одобрены. Кроме того, президент Владимир Путин поручил приоритизировать мероприятия по реализации мастер-планов в нацпроектах по предложению Андрея Чибиса.

«От Мурманской области не прозвучали вопросы в рамках этого мероприятия, но мы прекрасно понимаем, что нам нужно работать над целым набором вопросов. Все они в работе, и те обращения, которые в том числе будут направлены к нам после «прямой линии», будут самым внимательным образом отработаны. Мы внимательно следим за всеми чувствительными ситуациями, в том числе за сильными морозами, которые влияют на тепло в отдельных домах, со всеми вопросами разбираемся, будем решать. Огромное спасибо нашему президенту за внимание к людям и особое внимание к Арктике», – сказал Андрей Чибис в завершение.

Фото: (Сергей САВОСТЬЯНОВ, ТАСС): https://gov-murman.ru/info/news/