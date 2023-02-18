Все вдовы ветеранов боевых действий получат соцподдержку

Вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий будут получать социальную поддержку вне зависимости от состава семьи, в которой живут после смерти супруга или супруги. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее супруге или супругу умершего ветерана боевых действий положены меры социальной поддержки, если они не вступили в повторный брак, живут одни, с несовершеннолетними детьми, детьми, получившими инвалидность до 18-летия, либо с детьми-студентами в возрасте до 23 лет. При этом не имело значения, трудоспособен ли человек, получает он пенсию или зарплату.

Подписанный главой государства закон устанавливает, что вдовы и вдовцы имеют право на меры соцподдержки вне зависимости от состава семьи, в которой проживают. Однако получать их они смогут только до момента заключения нового брака.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69180/videos