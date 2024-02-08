«Все вокруг – наука»: к 300-летию РАН в областной научной библиотеке запланирован цикл научно-популярных лекций

Мурманская областная научная библиотека приглашает северян стать участниками областной просветительской акции «Все вокруг – наука» в рамках 300-летия РАН.

С 8 по 10 февраля посетителей библиотеки ожидают лекции от учёных Кольского научного центра РАН, Мурманского арктического университета, Мурманского морского биологического института, Мурманского областного краеведческого музея и специалистов экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области.

В программе: мастер-класс, интеллектуальные игры от комитета по туризму Мурманской области, Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий», Информационного центра по атомной энергии г. Мурманска, Отделения Банка России по Мурманской области.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в планетарии «Просто космос» состоятся просмотры научно-познавательного фильма «Вселенная вирусов». В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится лекция Станислава Дробышевского – российского палеоантрополога и популяризатора науки, кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе областной научной библиотеки будут организованы онлайн-трансляции лекций, подробную программу акции можно найти на сайте учреждения.

Фото: https://gov-murman.ru