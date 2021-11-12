Всё вооружение и техника Северного флота переведены на зимний режим эксплуатации

В береговых частях и на кораблях Северного флота завершена подготовка вооружения, военной и специальной техники к эксплуатации в зимних условиях. На зимний режим эксплуатации переведено 100 процентов боевой и специальной автомобильной и бронетанковой техники, а также систем вооружения.

В береговых войсках, авиационных частях и в системе материально-технического обеспечения Северного флота к зиме было подготовлено около 9 тысяч единиц автомобилей, колёсных и гусеничных тягачей, бронетранспортёров, вездеходов и прочей техники, в том числе более 40 «арктических» танков Т-80БВМ, стоящих на вооружении отдельной мотострелковой бригады.

Как сообщает пресс-служба СФ, на технике была выполнена замена жидкостей и топлива, проверены аккумуляторные батареи и проведены технические осмотры. Вся техника допущена к эксплуатации при низких температурах.

Водители и механики-водители сдали зачёты по управлению своими машинами в сложных дорожных условиях.