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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.20 12:45

Все вопросы решались совместными усилиями в интересах жителей флотской столицы - глава муниципалитета Олег Прасов

Вчера во время рабочих встреч с председателем Совета депутатов, секретарем Североморского местного отделения партии «Единая Россия» Евгением Алексеевым и депутатом Совета, членом политической партии ЛДПР Романом Павликовским глава ЗАТО обсудил основные статьи бюджета ЗАТО г.Североморск на следующий год, а также некоторые вопросы из повестки заседания представительного органа власти, которое запланировано на 22 декабря.

- Радует, что между администрацией и Советом депутатов никогда не было противостояния, все вопросы решались совместными усилиями в интересах жителей флотской столицы. Сегодняшние встречи – не исключение, – подытожил Олег Прасов.

Сегодня у главы флотской столицы  запланирована аналогичная встреча с депутатом Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, членом партии КПРФ Сергеем Сипягиным.

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