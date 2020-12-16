Все вопросы решались совместными усилиями в интересах жителей флотской столицы - глава муниципалитета Олег Прасов

Вчера во время рабочих встреч с председателем Совета депутатов, секретарем Североморского местного отделения партии «Единая Россия» Евгением Алексеевым и депутатом Совета, членом политической партии ЛДПР Романом Павликовским глава ЗАТО обсудил основные статьи бюджета ЗАТО г.Североморск на следующий год, а также некоторые вопросы из повестки заседания представительного органа власти, которое запланировано на 22 декабря.

- Радует, что между администрацией и Советом депутатов никогда не было противостояния, все вопросы решались совместными усилиями в интересах жителей флотской столицы. Сегодняшние встречи – не исключение, – подытожил Олег Прасов.

Сегодня у главы флотской столицы запланирована аналогичная встреча с депутатом Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, членом партии КПРФ Сергеем Сипягиным.