Все выплаты будут произведены, несмотря на объединение ПФР и ФСС - Минтруд

Все положенные выплаты будут произведены, несмотря на объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в 2023 году, техническая готовность есть, заявил вчера замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

«Мы однозначно обеспечим выплату пенсий и всех социальных выплат в те сроки, которые предусмотрены законодательством», — сказал Пудов на пленарном заседании в Госдуме при рассмотрении проекта о бюджете Социального фонда.

Как сообщает 1prime.ru, говоря о начале следующего года, замминистра уточнил, что те, кто получает выплаты на счёт в банке, получат их в последний рабочий день декабря. Получающие выплаты через почту смогут получить их с 3 января.

«Технически мы к этому готовы», — отметил Андрей Пудов.