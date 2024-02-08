Все выявленные цели были уничтожены огнём «арктических» танков Северного флота

В Мурманской области с танкистами Северного флота проведено практическое занятие с боевой стрельбой. Занятие проходило на танковом полигоне в составе взводов, которые совершенствовали свои навыки на арктических модификациях танков Т-80. На первом этапе экипажи танков выполняли нормативы по загрузке трёх артиллерийских выстрелов и пулеметной ленты.

На следующем этапе экипажи выполнили ряд упражнений по ведению стрельбы из 125-мм пушки танка Т-80БВМ штатным снарядом по появляющимся и движущимся целям, имитирующим танки и атакующую группу пехоты. Операторы-наводчики отработали стрельбу с ходу по мишеням на дистанции до двух километров. А механики-водители оттачивали взаимодействие между тремя боевыми машинами, двигаясь по огневому рубежу.

Все выявленные цели были уничтожены огнем танков с максимальной эффективностью как в огневом поражении, так и по временным показателям.

Командиры и наводчики танков также вели стрельбу из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям.

Стоит отметить, что занятия на танках Т-80 БВМ проходили в суровых арктических условиях как днем, так и ночью, под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, танки Т-80БВМ, которые ещё называют «арктическими», способны выполнять боевые задачи в различных климатических условиях. Благодаря усовершенствованным газотурбинным двигателям, они могут запускаться при температуре ниже минус 20 градусов без предварительного прогрева. Их преимущества заключаются в высокой скорости и маневренности.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12499615@egNews