Все выявленные цели были уничтожены огнём «арктических» танков Северного флота
На следующем этапе экипажи выполнили ряд упражнений по ведению стрельбы из 125-мм пушки танка Т-80БВМ штатным снарядом по появляющимся и движущимся целям, имитирующим танки и атакующую группу пехоты. Операторы-наводчики отработали стрельбу с ходу по мишеням на дистанции до двух километров. А механики-водители оттачивали взаимодействие между тремя боевыми машинами, двигаясь по огневому рубежу.
Все выявленные цели были уничтожены огнем танков с максимальной эффективностью как в огневом поражении, так и по временным показателям.
Командиры и наводчики танков также вели стрельбу из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям.
Стоит отметить, что занятия на танках Т-80 БВМ проходили в суровых арктических условиях как днем, так и ночью, под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт, полученный в ходе специальной военной операции.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, танки Т-80БВМ, которые ещё называют «арктическими», способны выполнять боевые задачи в различных климатических условиях. Благодаря усовершенствованным газотурбинным двигателям, они могут запускаться при температуре ниже минус 20 градусов без предварительного прогрева. Их преимущества заключаются в высокой скорости и маневренности.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12499615@egNews