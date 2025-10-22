Все задачи тренировки выполнены: Верховный главнокомандующий Владимир Путин провёл тренировку стратегических ядерных сил

Как сообщает kremlin.ru, с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» осуществлён пуск баллистической ракеты «Синева».

Под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих.

В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

Как сообщает kremlin.ru, с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» осуществлён пуск баллистической ракеты «Синева». Также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.

На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками (силами).

Все задачи тренировки выполнены.

