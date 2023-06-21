Все задачи учений выполнены, цели достигнуты: в АО «ММТП» прошла комплексная тренировка

Комплексная тренировка по локализации и ликвидации условного аварийного разлива нефтепродуктов на складе горюче-смазочных материалов котельной прошла в АО «Мурманский морской торговый порт».

В ней было задействовано свыше 20 человек и шесть единиц техники специальные средства и оборудование для локализации.

Условно обнаружив разгерметизацию одной из ёмкостей хранения мазута, персонал котельной оперативно произвёл оповещение руководящего состава и диспетчерской службы, которая произвела оповещение экстренных служб и, не ожидая прибытия аварийно-спасательного формирования, своими силами приступили к локализации разлива нефтепродуктов. Своевременно прибывшая группа Мурманского АСО ПАСФ СЗЦ «ЭКОСПАС» окончательно ликвидировала условный разлив, устранив его последствия при помощи спецсредств и нефтесборочных систем.

Как пояснили организаторы тренировки, её главная цель состояла в определении готовности персонала предприятия к действиям в заданной ситуации. Общим решением членов КЧС и ОПБ АО «Мурманский морской торговый порт» действиям участников была дана положительная оценка. По завершении тренировки совместно с Мурманским АСО ПАСФ СЗЦ «ЭКОСПАС» проведён детальный разбор действий участников, выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию работы. Все поставленные задачи учений выполнены, цели достигнуты, с поставленной задачей участники справились.

«По итогам тренировки было отмечено, что все учебные цели были достигнуты. Отработана организация межведомственного взаимодействия. Было подтверждено, что орган управления, силы и средства объектового звена РСЧС акционерного общества готовы к выполнению задач в подобных ситуациях», - отметила исполняющая обязанности заместителя директора - директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Ольга Вячеславовна Смеян.

Напомним, что подобные учения в Мурманском морском торговом порту с привлеченными силами специализированной организации проводятся два раза в год в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными документами МЧС России, правительства Мурманской области и планом основных мероприятий АО «Мурманский морской торговый порт» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год. Комплексная тренировка проходила в соответствии с Планом основных мероприятиях АО «ММТП» в области промышленной безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах на 2023 год.

Участие в тренировке приняли сотрудники АО «ММТП», представители органа управления объектового звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и профессионального аварийно-спасательного формирования Мурманского филиала аварийно-спасательного отряда Северо-западного центра «ЭКОСПАС». Подготовку учения осуществляли Дирекция охраны труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП», Производственный комплекс энергоснабжения, Дирекция по общим вопросам АО «ММТП». Ее оценивали КЧС и ОПБ акционерного общества.

Как рассказали организаторы, испытания предполагали владение универсальными знаниями и навыками, которые могут пригодиться в любой жизненной ситуации. Уже сейчас можно сказать, что все без исключения участники продемонстрировали высокий уровень знаний, умений и навыков.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251879%2Fwall-149919532_3249