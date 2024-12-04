Все желания сбудутся: в Североморске уже в пятый раз стартовала благотворительная акция «Снегирьки»

Снегирь – символ стойкости, надежды и взаимовыручки. Традиционно в начале декабря представители различных организаций и ведомств флотской столицы объединяются, чтобы исполнить новогодние желания детей, которые нуждаются в особой заботе.

– Юбилейная акция оказалась рекордной по количеству участников, – рассказывает один из её идейных вдохновителей акции заместитель председателя Совета депутатов Евгения Гордеева. – Желающих к ней присоединиться было даже больше, чем изначальный список детей. Поэтому мы попросили учреждения дополнительного образования его расширить. Отрадно, что акция набирает популярность. Это значит, что ещё больше детей нам удастся сделать счастливее.

Постоянно в акции участвуют депутаты и аппарат Совета депутатов флотской столицы, глава ЗАТО, командование СФ, представители Мурманской областной Думы, Управления финансов, Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей, Управления образования, Комитета имущественных отношений, комитета по развитию городского хозяйства, Контрольно-счётной палаты, Территориальной избирательной комиссии, Специального управления ФПС №48 МЧС России, отделения судебных приставов ЗАТО г. Североморск УФССП, Союза православных женщин Мурманской области. В этом году к ним присоединились коллективы городской прокуратуры, Военного следственного управления СКР по Северному флоту и «Североморскводоканала».

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, помощникам Деда Мороза предстоит выполнить 31 детскую просьбу. Кто-то попросил у доброго волшебника куклу, кто-то машинку, а кто-то кукольный дом или коньки. Эти желания обязательно сбудутся! Заветные подарки ребята получат на новогодней ёлке, которая пройдет в Доме детского творчества им. Саши Ковалева.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17166-vse-zhelaniya-sbudutsya/