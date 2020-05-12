«Всегда быть в маске - // Судьба моя» - выходим из режима самоизоляции

Вчера, после онлайн-совещания Президента РФ Владимира Путина, на котором обсуждается ситуация с распространение коронавируса в нашей стране, Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» обратился к жителям нашего региона:

«Друзья, с завтрашнего дня режим самоизоляции перестаёт быть обязательным для всех, кроме людей из особой группы риска — старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Им нужно и дальше оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности.

Чтобы выход из самоизоляции не стал новым всплеском коронавируса, обязательно нужно носить маску на улице, в транспорте или такси, на работе и в общественных местах: в магазине или аптеке. Для тех, кто не может купить маски, мы организовали их бесплатную выдачу в приёмных партии «Единая Россия». Также волонтёры партийного центра будут раздавать маски на улицах. Всего по области будет более 70 точек.

Мы будем продолжать наращивать тестирование. Сейчас сделано уже больше 55 тысяч тестов. Теперь обязательно проверять на коронавирус будем кассиров в магазинах и гипермаркетах, кондукторов и водителей в транспорте, сотрудников обсерваторов, волонтёров, а также всех прибывающих в Мурманскую область из-за её пределов.

На первом этапе снятия ограничений разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе.

Пока сохраняется запрет на работу ТЦ, баров и кафе, за исключением гипермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, торговых объектов с товарами первой необходимости, пунктов выдачи заказов, торговых объектов площадью не более 50 квадратных метров с отдельным входом с улицы при соблюдении санэпидемилогических правил.

Мы будем аккуратно, постепенно, выверено выходить из режима самоизоляции. Сделаем это максимально безопасно. Всем здоровья!».