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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.20 09:45

Всего 37% россиян считают, что Россия остаётся великой державой

Ещё 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет. Такие данные приведены в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Чуть меньше россиян убеждены, что в ближайшем будущем России великой державой не стать  - 26%.

Почти каждый третий респондент (31%) согласен с тем, что Россия должна вернуть статус «супердержавы», который был у СССР. Чаще так считают мужчины (35%) и россияне в возрасте 35-44 лет (37%), 45-60 лет и старше (34-35%). С 2014 года эта доля снизилась на 11 процентных пунктов и вернулась к значению 2010 года (33%). Практически половина наших соотечественников солидарны во мнении, что Россия должна стремиться стать одним из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных государств (44%), чаще так считают 18-24-летние (51%) и 25-34-летние (50%) россияне. Каждый десятый полагает, что России не стоит стремиться ни к каким глобальным целям (10%), а 6% видят цель России в достижении лидерства на постсоветском пространстве.

По мнению респондентов, Россия в XXI веке должна стремиться в первую очередь к благосостоянию и высокому уровню жизни (12%), к развитию социальной политики и улучшению жизни людей (11%), а также должна поддерживать мирные отношения с другими странами, не развязывать конфликты и меньше тратить на вооружение (10%).

Кроме того, 9% опрошенных считают важными целями развитие экономики и поддержку бизнеса, чтобы стать богатой страной, сотрудничество и дружбу с другими странами (7%), достижение мирового авторитета и влиятельности (6%), а также получение статуса «мировая держава» (6%), пишет ТАСС, ссылаясь на  опрос.

 

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