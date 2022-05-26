Всего три дня! Передвижная выставка «Поезд Победы» будет работать для посетителей в Мурманске с 27 по 29 мая

В Мурманск прибыл «Поезд Победы». Экспозиция будет открыта для посещения 27 мая с 11.30 до 19.00, 28 и 29 мая с 10.00 до 19.00. Состав находится в рабочие часы на третьем пути.

Чтобы осмотреть выставку, необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта по ссылкам: https://поездпобеды.рф/registration/ или http://poyezd-pobedy.ru/, выбрав удобную дату и время для посещения, и получить бесплатный билет. Регистрация будет открываться поэтапно на каждый день:

в ближайшее время сегодня, 26 мая - на 27 мая

27 мая в 10.00 - на 28 мая

28 мая в 10.00 - на 29 мая.

Сбор экскурсионных групп и проверка билетов будут проходить в здании железнодорожного вокзала Мурманска. На месте всех встретят волонтеры.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда, осуществляющем движение. В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта. Каждый вагон в составе поезда-музея расскажет о событиях 1941-1945 гг.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Но не только скульптурами уникальна выставочная экспозиция, интересно также её мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видео-стен, 12 тач-столов, всё это делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного более острыми.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/