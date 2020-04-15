Всего три минуты! 27443 квадратных метра художественного панно «Мурманск – город порт»

В настоящее время в Мурманском морском торговом порту завершена реализация одного из самых масштабных проектов экологической программы предприятия – строительства пылеветрозащитных экранов. По периметру производственной площадки АО «ММТП» установлено 1553 метра конструкций экранов высотой 20 метров , а общая площадь составила 27443 квадратных метра.

Над визуальной составляющей проекта работали специалисты московского Строгановского художественного училища. Они создали красочные панно, отражающие специфику Мурманска и деятельности Мурманского морского торгового порта. Одно из этих произведений получило название «Мурманск – город порт».

На панно изображены узнаваемые всеми места нашего города: мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» с известным маяком, набережная Морского вокзала и Кольский Залив, по которому плывет судно. Завершают композицию фразы «Мурманск – город порт» и «#На Севере Жить!».

Проект строительства панно реализован ООО «ФОК» по заказу АО «ММТП». Он включает создание эскизов художественного оформления, нанесение на панели рисунка и их монтаж. На каждой - от 7 до 10 слоев краски более 20 цветов и оттенков. Специалисты день за днем монтировали каждую деталь в правильной последовательности, чтобы создать такое уникальное произведение на пылеветрозащитном экране.

«У нас есть возможность увидеть весь цикл монтажа панно «Мурманск – город порт» всего за три минуты, - пишет пресс-служба АО «ММТП». - Приятного просмотра».

И это здорово, что портовика дарят нам такой сюжет в период пандемии, когда многие из мурманчан сидят дома.