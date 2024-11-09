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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.24 09:30

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30500 военнослужащих

Подразделениями группировки отражено 11 контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу Российской Федерации в районе населенного пункта Новый Путь.

Министерство обороны Российской Федерации 8 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Подразделениями группировки отражено 11 контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу Российской Федерации в районе населенного пункта Новый Путь.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловое, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Свердликово, Плёхово, Черкасское Поречное и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 1-й бригады специального назначения и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Павловка и Речки.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожено четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномета и 11 автомобилей. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30500 военнослужащих, 189 танков, 121 боевую машину пехоты, 107 бронетранспортеров, 1094 боевые бронированные машины, 829 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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