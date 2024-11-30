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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.24 09:30

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36600 военнослужащих

За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортёр, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть миномётов.

Министерство обороны Российской Федерации 29 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Богдановка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортёр, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть миномётов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36600 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёра, 1201 боевую бронированную машину, 1056 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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