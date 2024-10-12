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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.24 09:30

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21900 военнослужащих

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражено пять атак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное.

Министерство обороны Российской Федерации 11 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Толстый Луг, Новый Путь и Плехово.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражено пять атак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17-й бригад нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Леонидово, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 78-го десантно-штурмового полка, а также 103-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Белополье, Бунякино, Диброва, Искриковщина, Катериновка, Малушино, Макеевка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Шпиль Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожено 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 47 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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