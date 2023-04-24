В результате удара уничтожены до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников – получили тяжелые ранения. Уничтоженные боевики «Грузинского легиона» причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года.

Министерство обороны Российской Федерации ХХ АПРЕЛЯ опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «21 апреля оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наёмников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики.

В результате удара уничтожены до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников – получили тяжелые ранения. Уничтоженные боевики «Грузинского легиона» причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года.

В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наёмнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. Всех их настигнет заслуженное возмездие.

Фото и видео: https://vk.com/mil