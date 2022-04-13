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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.22 13:30

Всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделять особое внимание – Владимир Путин

Сегодня Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации.

«Мы сегодня обсудим вопросы развития Арктической зоны России. Решение социальных, экономических, инфраструктурных задач в этом важнейшем регионе, реализация здесь масштабных инвестиционных проектов – это всегда было и остаётся для нас приоритетом, - отметил Владимир Владимирович в начале конференции. - На арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан, сконцентрированы практически все направления национальной безопасности нашей страны: экологическое, ресурсное, военно-политическое, технологическое.

И сразу подчерку, сейчас с учётом разного рода внешних ограничений и санкционного давления всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделять особое внимание: не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам.

Прежде всего это касается социальной сферы. Вопросы, наиболее чувствительные для граждан, должны всегда находиться в центре нашего внимания, а в экстремальных условиях Арктики речь идёт о здоровье, безопасности людей, о жизнеобеспечении целых городов и посёлков».

Как подчеркнул глава государства, Россия располагает всеми ресурсами для того, чтобы найти альтернативные решения для решения сложностей, возникших в результате неисполнения иностранными компаниями своих обязательств по логистике в арктической зоне.

«Вы знаете, что сейчас в результате действий недружественных стран ряд транспортных, логистических цепочек нарушен, некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства. Безусловно, в текущей ситуации это создает для нас определенные трудности, но у нас есть все ресурсы и все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения», - сказал Путин.

Также, по его словам, есть все условия, чтобы в долгосрочной перспективе ещё больше укрепить независимость страны от внешних факторов. «Чрезвычайно важная задача, для этого всем ответственным ведомствам, задействованным в Арктике, надо грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием», - сказал президент РФ.

Тем более, напомнил он, совсем скоро начинается период «северного завоза». «Он должен пройти четко и организованно, по графику, без сбоев. Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причем в полном объеме», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что это принципиально важно для того, чтобы гарантировать стабильность цен в арктических населенных пунктах. «Требуется оперативно подготовить перечень и график движения задействованных в завозе судов, обеспечить их приоритетный выход из портов, а также более активно использовать воздушный транспорт», - сказал глава государства.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/68097/photos/67799

 

 

 

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