Всем участникам детского конкурса «Мирное небо над головой» выдадут сертификат

7 сентября в 16.00 в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоится финал детского конкурса «Мирное небо над головой», приуроченного к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Как пишет vk.com/modub51, организаторами конкурса выступают: ЦПЭ УМВД России по Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области и Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

В программе мероприятия – награждение победителей и призёров конкурса дипломами I, II и III степени в номинациях: рисунок, поделка, плакат, стихотворение.

Все ребята, предоставившие свои работы на конкурс, получат сертификат участника.

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457316584%2Falbum-160249165_00%2Frev