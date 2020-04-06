Всемирная организация здравоохранения назвала самый явный симптом при заражении коронавирусом

Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде, передает РИА «Новости». По словам Харрис, лихорадка и температура больше 38 градусов являются главными симптомами при новом вирусе. Она отметила, что с этим сталкиваются более 90 процентов заболевших.

Кроме того, она заявила, что больные чаще всего просыпаются среди ночи в помутнении и не понимают, что происходит вокруг.

Ранее сообщалось, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху. По его словам, учёные в Сингапуре сделали вывод о том, что около 6 процентов заражений происходят от бессимптомных носителей вируса. Райан не исключил, что вирус может передаваться по воздуху.