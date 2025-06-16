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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.25 08:45

Всемирному дню донора посвящается: акция «Спасибо, донор!» и театрализованное представление «Детям о донорстве»

Сегодня, 16 июня, с 9.00 до 12.00 на Мурманской областной станции переливания крови (ул. Павлова, 6 корп.5) пройдёт акция «Спасибо, донор!», приуроченная к Всемирному дню донора крови.

Акция организована Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с МОСПК и Мурманским региональным отделением Российского Красного Креста. 

Цель мероприятия: поздравить доноров, которые в этот день подарят частичку своей жизненной энергии нуждающимся в компонентах донорской крови, и вручить и памятные сувениры.   

Мероприятие проводится в рамках проекта «Клетки Жизни - ключ к исцелению», который региональная общественная организация доноров реализует с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Сегодня же с 12.00 до 13.00 по адресу: город Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а («СОПКИ.APT») состоится театрализованное представление «Детям о донорстве», приуроченном к Всемирному дню донора.

В оригинальной и доходчивой форме активисты Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» расскажут юным северянам о том, кто такой донор и почему важна каждая сданная капелька крови.

Формирование готовности к донорству, популяризацию добровольного безвозмездного донорства крови нужно начинать, как можно раньше, со школы и даже с детского сада, считают в региональной общественной организации доноров.

 

 

Фото: https://vk.com/kaplya.zhizni?z=photo-119971705_457253016%2Fwall-119971705_2003

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