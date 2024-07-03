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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.24 12:00

Всемирный банк перевёл РФ в категорию стран с высоким уровнем дохода населения

Всемирный банк опубликовал классификацию стран по уровню дохода на 2024 финансовый год (1 июля 2023 год — 30 июня 2024 год). Согласно публикации, Россия переведена в категорию стран с высокими доходами населения, они оценены банком в более чем 14 тысяч долларов на душу населения.

Как пишет kommersant.ru, согласно прошлогоднему отчёту, в 2023 году душевой валовый национальный доход вырос с 12830 долларов до 14250 по сравнению с 2022 годом. В прошлом году банк относил Россию к категории стран с доходами выше среднего.

Всемирный банк ранжирует страны по четырём группам доходов — высокий, выше среднего, ниже среднего и низкий. При расчёте валового национального дохода на душу населения банк использует метод «Атлас», в котором используется коэффициент пересчёта (среднее значение обменного курса страны за год и два предыдущих года с поправкой на разницу в темпах инфляции страны и странами Европы, Японией и США).

Перевод России в эту категорию в банке объяснили ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.

Вместе с Россией к странам с высоким доходом присоединились Болгария и Палау. Улучшились также показатели Украины, Алжира, Монголии и Ирана — они перешли из категории стран с доходами ниже среднего в категорию стран с доходами выше среднего.

В 2023 году, по данным Росстата, среднедушевой доход россиян составлял 53,1 тысячи рублей. В прошлом году доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают доходы 10% наименее обеспеченных в 14,8 раза. Медианный среднедушевой доход составил 40,1 тысячи рублей.

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